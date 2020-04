LEGGI ANCHE

Enrico, presidente dell'associazione medici del calcio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Come noi sostenevamo da tempo la ripresa del calcio non può essere globale e infatti si è fatta avanti l'ipotesi di far ripartire prima la. Non è il mondo del calcio a decidere quando poter riprendere ma è il governo a stabilirlo. Faccio riferimento alla(il professor Castellacci segue la squadra del, allenata da): hanno ripreso gli allenamenti da alcune settimane ma non c'è una data di ripresa del campionato, adesso si parla di fine giugno o inizio luglio. La nostra associazione aveva proposto di fare nuove visite di idoneità a tutti i giocatori anche se queste non sono necessarie sotto l'aspetto legale ma questo non è stato preso in considerazione nel protocollo. I protocolli vanno bene ma bisognerà vedere quante società, anche in serie A, avranno le disponibilità umane e logistiche per rispondere a determinate esigenze. Perché non facciamo parte della Commissione scientifica? Da 50 anni la nostra associazione esiste ed è attivamente impegnata nel mondo del calcio, siamo una componente di pari dignità rispetto alle associazioni dei calciatori e degli allenatori: abbiamo offerto collaborazione e avremmo dovuto essere messi in condizione di dire la nostra».