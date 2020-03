«Le parole non sono mai troppe quando di mezzo c'è la tutela della salute pubblica»: così oggi a Londra Steven Zhang ha spiegato il suo attacco al presidente della Lega, Paolo Dal Pino. «Quando ci è stato proposto di posticipare la partita (contro la Juventus, ndr) di un solo giorno, da un punto di vista morale ho ritenuto che fosse completamente sbagliato - le parole del presidente dell'Inter -. Chiunque ha potuto vedere come le procedure (di contenimento del virus) messe in atto in Cina siano state di successo. Ritengo che la sicurezza e la tutela della sanità pubblica siano la cosa più importante. Non ci possono essere compromessi in questo senso. E le nuove misure adottate dal governo italiano vanno in questa direzione».



Steven Zhang ha accolto con favore la decisione del governo italiano di far disputare a parte chiuse le partite di Serie A del prossimo mese. «Dobbiamo sempre trasmettere un messaggio positivo e assumerci le nostre responsabilità davanti alla gente - le parole del presidente dell'Inter -, perché l'impatto delle nostre decisioni è globale. Non fa parte della mia educazione trascurare queste conseguenze. E il governo italiano ha preso la decisione giusta, per la tutela della salute pubblica. Ci saranno dei contraccolpi economici, ma in questo momento non rappresentano una priorità, e non possono condizionare il processo decisionale. Quando la situazione ritornerà alla normalità, anche i consumi cresceranno». Ultimo aggiornamento: 14:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA