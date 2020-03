LEGGI ANCHE

Si è scatenata una bufera su, l'attaccante serbo del Real Madrid che tanto piace anche al Napoli di Gennaro Gattuso . Il campioncino dei blancos è tornato in patria in queste ultime ore, ma non ha violato alcuna quarantena imposta dal club madridista per l'emergenza coronavirus, come da Jovic spiegato in un post social di queste ore.«Sono davvero triste di essere stato il tema principale in questi ultimi giorni in questi tempi complicati per tutti, specialmente per gli eroi che sono i medici e tutto il personale medico» ha scritto Jovic . «Il tampone fatto in Spagna mi ha dato risultato negativo, quindi, in accordo con ile con i compagni, ho deciso di fare ritorno inper essere vicino alla mia famiglia e alla mia gente. Quando sono arrivato a casa mi sono di nuovo sottoposto a tampone, ancora una volta negativo al. Mi spiace per chi non svolge correttamente il proprio lavoro, dando informazioni sbagliate sul mio conto. Forza Serbia, resistiamo uniti».