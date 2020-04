TORINO Ufficiale il rinnovo di Blaise Matuidi fino al 2021. La Juventus ha infatti esercitato il diritto d'opzione per il prolungamento del suo contratto (in scadenza) fino al 30 giugno 2021. L’accordo é arrivato il 14 febbraio scorso, al momento il centrocampista francese è ancora in quarantena, dopo essere risultato al Covid-19 lo scorso 17 marzo e non ancora guarito. La conferma arriva dalla moglie Isabelle, via social: "Altri 15 giorni di quaranta supplementare" il messaggio su Instagram. Intanto sprofonda il titolo Juve in Borsa: Piazza Affari chiude a -2.97% rispetto alla giornata di ieri, - 5.94% per la Juventus. Ultimo aggiornamento: 20:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA