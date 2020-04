«Il primo luogo che mi piacerebbe visitare dopo la fine del lockdown? E Roma, per la finale di Coppa Italia, il secondo qualsiasi città europa per la finale di Champions»., Lo dice il tecnico della Juventus Maurizio Sarri al programma 'A casa con la Juvè del canale bianconero Jtv.



«Da quando sono alla Juve due cose mi hanno colpito, il grande 'amore e l'altrettanto diffuso odio nei nostri confronti., Queste cose ci cominciano a capire per davvero quando si vive il mondo Juve. E quando dall'esterno sei odiato quasi da tutti ti attacchi all'interno e diventi gobbo». Così Maurizio Sarri, nella diretta social 'A casa con la Juvè a cura del canale Jtv bianconero. «Si dice la Juve sempre favorita dagli arbitri, e poi guardi i numeri e ne vengono fuori di impressionanti in un'altra direzione». Il tecnico bianconero ha parlato dei fischi a Napoli dove è tornato quest'anno per la prima volta da ex. «MI hanno fischiato nella città in cui sono nato e ho dato tutto. E se non ho vinto ... è solo perché ... sono scarso. A Torino, invece, i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre, questo fa capire quanto odio c'è nei riguardi della Juve ma è altrettanto vero che in qualunque parte si vada a giocare c'è sempre una parte dello stadio che tifa per noi». Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA