Il Consiglio Federale svizzero ha reso note le nuove disposizioni per l'uscita dal lockdown causato all'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, gli allenamenti saranno di nuovo possibili dall'11 maggio a condizione di applicare piani di tutela della salute. Questo vale sia per lo sport di elite che per gli sport individuali e di squadra e quindi anche per il calcio. Va ricordato che quello elvetico è stato il primo campionato europeo ad essere sospeso per l'arrivo dell'epidemia poi sfociata in pandemia.

Nello sport di punta gli allenamenti potranno anche aver luogo con più di 5 persone, questo vale, ad esempio, per le atlete e gli atleti che fanno parte delle squadre nazionali o per gli sport di squadra nell'ambito di campionati prevalentemente professionistici.

Il governo elvetico intende autorizzare la ripresa delle partite a porte chiuse nelle leghe con campionati prevalentemente professionistici a partire dall'8 giugno. L'esecutivo deciderà al riguardo presumibilmente il 27 maggio, in base agli sviluppi della situazione epidemiologica.