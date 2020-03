Rinviare l'Europeo in programma quest'anno a giugno 2021. È la proposta avanzata dall'Uefa alle 55 federazioni nazionali europee nel corso della riunione per l'emergenza coronavirus. La Bbc, che cita come fonte la federcalcio norvegese, conferma la notizia: «L'Uefa propone che l'Europeo di calcio venga posticipato al 2021». Ciò per consentire la conclusione dei vari campionati nazionali. Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA