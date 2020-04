Era il primo ad accogliere i giocatori della Lazio all’ingresso degli spogliatoi. «Un signore educato e cordiale che ogni domenica con il suo sorriso riusciva a farci respirare il meglio nonostante la frenesia e l’agitazione del momento». Così sui social network viene ricordato Roberto Fotia, lo steward 67enne dello Stadio Olimpico, scomparso oggi dopo aver contratto il Coronavirus. Figura di riferimento per gli atleti biancocelesti prima e dopo ogni match casalingo, ma anche per gli addetti ai lavori che gravitavano durante partite nella zona mista (l’area adibita per le interviste nei pressi degli spogliatoi), Roberto nel 1992 aveva ricevuto l'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Il suo volto rassicurante era un punto di riferimento per tutti, dai magazzinieri ai giornalisti. Una faccia amica con quegli occhiali un po’ spessi e quei baffi grossi e grigi, tratti inconfondibili di un signore di altri tempi. Mai una parola fuori posto, mai un gesto scortese, anche negli attimi più concitati. Il mondo Lazio piange un’altra vittima del Covid-19. Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA