Anche in Spagna i club hanno iniziato a svolgere i test contro il coronavirus in vista di una possibile ripresa della Liga ma arrivano notizie non positive per il Betis Siviglia. Secondo Cadena Ser il club della Liga avrebbe riscontrato la positività di tre giocatori. Non si conosce ancora l'identità dei calciatori, che sarebbero comunque asintomatici e già isolati. Anche in Portogallo ci sono alcuni positivi. Tre nelle file del Vitoria Guimaraes, anche in questo caso nessuna informazione sui nomi dei calciatori, già in quarantena. Ultimo aggiornamento: 11:00