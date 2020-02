Coronavirus

Ultimo aggiornamento: 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La scelta è della sua società, il, preoccupata per il diffondersi dell'epidemia. La squadra turca ha deciso di isolare l'ex calciatore di Roma, Fiorentina, Torino e Inter.Il calciatore serbo, da giorni a letto con la febbre alta, è stata lasciato in disparte dai suoi compagni per evitare qualsiasi tipo di contagio. Dal Besiktas però è arrivata una drastica smentita: «Il Besiktas smentisce categoricamente che il nostro giocatore Adem Ljajic sia affetto da coronavirus. Il giocatore ha avuto febbre alta a causa di placche alla gola che hanno causato infezione. i Medici hanno stilato una cura e dall’ultimo referto, il giocatore gode si salute stabile. Le notizie che girano da parte di alcune testate giornalistiche NON corrispondono alla realtà e pertanto non devono essere prese in considerazione».