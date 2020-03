Ultimo aggiornamento: 23:16

TORINO C’è un secondo caso di positività in casa Juventus, dopoancheè risultato positivo al tampone per coronavirus . “Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19 - si legge sul sito della Juventus -. Il centrocampista, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”. Nelle prossime ore tutti i giocatore della prima squadra e lo staff completeranno i tamponi, nella speranza che non risultino altri positivi.