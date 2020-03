Da una parte c’è il presidente dell’Aic Damiano Tommasi che chiede lo stop del campionato per evitare i contagi da Coronavirus a calciatori, arbitri, staff e addetti ai lavori. Dall’altra c’è qualche giocatore della Roma che ha scelto di continuare la sua vita senza curarsi - apparentemente - di ciò che sta avvenendo in Italia. La premessa è d’obbligo: il club giallorosso non ha vietato in alcun modo ai calciatori di uscire dalle proprie case, tutti sono stati liberi di condurre la propria vita come meglio credevano. E nel fine settimana in cui la Roma non ha giocato, Fonseca ha concesso un giorno e mezzo di riposo che è stato sfruttato appieno da qualche protagonista del pallone. Kluivert, ad esempio, è volato ad Amsterdam per stare vicino a famiglia e amici postando una foto su Instagram in cui si è taggato nella capitale olandese. Venerdì scorso, invece, - quando il decreto del governo non era ancora stato emesso - Pastore e Juan Jesus hanno organizzato una festa per i propri figli Santiago ed Eduardo a Casal Palocco con decine di altri bambini invitati e animazione con tanto di mago. Nessun stop nemmeno per Dzeko che con la moglie Amra ha scelto di trascorrere il sabato sera a cena fuori e non si è fermata nemmeno la moglie di Fonseca Katerina che ieri si è dedicata ad alcune ore di shopping e aperitivo con le amiche in pieno centro di Roma. Relax anche per Perez che ha scelto Anzio per un pranzo con gli amici, mare anche per Mancini, Spinazzola e Cristante. Ad ascoltare le indicazioni delle autorità - o quantomeno non hanno pubblicato pubblicato sui social momenti fuori casa - sono stati Santon e Pellegrini rimasti nelle proprie abitazioni con le rispettive famiglie. Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA