Ultimo aggiornamento: 14:48

Nell'incontro con la task force medico-scientifica della Figc , il Ministero della Salute ha precisato che in tutte le regioni colpite dall'emergenza coronavirus la sospensione delle manifestazioni sportive aperte al pubblico scadrà domenica 1 marzo compresa. Domenica quindisi giocherà a porte chiuse. Udinese-Fiorentina rinviata.Nelle ultime ore il governo aveva pensato di emanare nuove norme specifiche per autorizzare federazioni e leghe a evitare ulteriori rinvii di partite giocando a porte chiuse. Si sarebbe trattato di un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma ora si starebbe percorrendo un’altra strada: nessuna disposizione specifica, basta quella del Ministero della Salute che prevede la sospensione di tutti gli eventi aperti al pubblico.LEGGI ANCHE --> Coronavirus, morte sospetta a Brindisi: verifiche sul decesso di una donna di 51 anni Il presidente Figc, Gabriele Gravina, ha riunito in mattinata i medici federali con un rappresentante del ministero della salute, al quale sarà posto anche il quesito se gli impianti sportivi possono essere usati per le attività di allenamento. Di seguito, ha riferito l'esito della riunione al consiglio federale., presidente della Serie A, è stato eletto vice presidente della Federcalcio.