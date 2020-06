Ultimo aggiornamento: 11:57

C'è anche, il ct dell'campione del mondo a, tra i contagiati della terribile ondata di diffusione del coronavirus in America latina. Il tecnico 82enne, che guidò l'anche a, è risultato positivo ne “La casa per anziani” di, dove vive. A dare la notizia è stato il “”, sottolineando che le sue condizioni sono stabili. Oltre a Bilardo sono risultati positivi altri 10 ospiti della struttura.LEGGI ANCHE--> Focolaio Adria Tour: anche Ivanisevic positivo al Coronavirus Secondo un parente, interpellato da Efe, l'ex ct dell'Albiceleste è «in buone condizioni e asintomatico». L'ex allenatore di Estudiantes, Boca Juniors, Siviglia, Deportivo Cali ed ex ct d'Argentina, Colombia, Libia, dal 2007 soffre di una malattia neurologica chiamata. Bilardo era risultato negativo a un test per il Covid-19 al quale era stato sottoposto all'inizio del mese, dopo che nella casa di cura che lo ospita erano stati individuati otto casi di positività, fra ospiti e medici, uno dei quali poi deceduto. Bilardo è stato isolato assieme alle altre persone contagiate. Secondo i figli era già isolato nella casa di cura e non vede i parenti da 100 giorni, a causa della quarantena nell'area metropolitana di Buenos Aires.