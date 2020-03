Altra positività al Coronavirus in Bundesliga. L'Hertha Berlino ha annunciato, con una nota sui suoi profili social, che un suo giocatore è risultato positivo al Covid-19. Tutta la squadra, dove milita l'ex milanista Krysztof Piatek, e lo staff tecnico è quindi in isolamento per 14 giorni. Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA