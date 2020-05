Una copertura assicurativa per le responsabilità di nuovi contagi da: è una delle richieste che i 20 medici dei club di Premier League hanno avanzato, negli incontri con i responsabili del campionato inglese che vuole ripartire a giugno nei quali hanno espresso le loro preoccupazioni e i dubbi sul protocollo. Il tema principale sollevato, come riferisce oggi l'edizione online della Bbc, è quello della propria responsabilità personale e della copertura assicurativa se i giocatori contraggono il coronavirus I medici inoltre hanno chiesto alla Premier League di avere indicazioni certe su protocolli, test e sicurezza dei giocatori. Una fonte della Premier League ha dichiarato alla BBC di considerare la mossa dei medici come una parte naturale del dialogo in atto con i club e un mezzo per raggiungere «il miglior quadro di protocolli possibile». La stessa fonte ha anche confermato che la Premier è in trattative con le compagnie assicurative sulla questione della responsabilità di club e dottori e che questa settimana la questione dovrebbe essere trattata con rappresentanti del governo.