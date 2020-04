Coronavirus, la Premier pensa a una ripartenza per giugno a porte chiuse e tv in chiaro

Venerdì la ripresa del campionato è stata rinviata a data da destinarsi, ma già in giugno la Premier League potrebbe ricominciare. Secondo il tabloid Mirror la lega inglese sta discutendo con il governo e le autorità sanitarie per tornare a giocare nel giro di due mesi. Al termine dell'ultima riunione i 20 club della massima divisione inglese si sono accordati per la ripresa del campionato solo «quando ci saranno tutte le necessarie condizioni di sicurezza». Nei piani della Premier, le ultime 92 partite della stagione verranno giocate a porte chiuse, nel giro massimo di sei settimane. Un tour de force che verrebbe trasmesso non solo dalle televisioni a pagamento ufficiali (Sky e Bt Sport), ma anche da un canale in chiaro, per assicurare il massimo pubblico televisivo possibile. Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA