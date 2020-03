Tutti a casa. Sopratutto dopo il comunicato di ieri dell'associazione calciatori. Le squadre di serie A al momento sono tutte ferme. Ma hanno programmato già nei prossimi giorni il ritorno agli allenamenti. La prima squadra che dovrebbe tornare in campo è l'Atalanta. Già domani gli uomini di Gasperini dovrebbero ritrovarsi al centro sportivo. I nerazzurri saranno gli unici e i soli a riprendere. Situazione diversa per Juventus, Inter, Sampdoria, Udinese, Fiorentina e Verona. Le società in questione toccate direttamente o meno dal contagio del Coronavirus sono o in quarantena o in isolamento volontario. I vari staff hanno dato indicazioni, a chi possibile, di sostenere dei lavori a casa. Genoa, Spal, Torino, Sassuolo e Parma non hanno ancora fissato una data di ritorno in campo. Tutto sospeso a tempo indeterminato o almeno fino a quando non ci saranno delle novità dal governo. Lavoro personalizzato quindi tra le mura domestiche per ogni tesserato. La ripresa della Lazio è fissata per il 21. Così come quella del Cagliari. Roma e Napoli hanno programmato il ritorno per mercoledì. Ma c'è anche chi si allena per strada come Mertens, filmato a correre sul lungomare con mascherina e guanti. Lecce e Milan dovrebbero riprendere il 23. A Bologna adesso tutti a casa. Ma già il 19 si dovrebbe ritornare a sudare. A Brescia, in una delle zone più colpite, la società di Cellino ha deciso lo stop a tutte le attività fino al 29. Viste anche le varie date difficile che subito dopo la fine del decreto del presidente del consiglio si possa tornare in campo nel primo weekend di aprile. Lo slittamento, almeno di un'altra settimana, è assai probabile. Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA