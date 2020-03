«La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla. Tante altre squadre sì, e non lo capisco». È l'affondo del centrocampista blucerchiato Gaston Ramirez che al quotidiano ligure Il Secolo XIX ha detto la sua sulla positività dei giocatori della formazione blucerchiata. «È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati -prosegue il calciatore uruguaiano-. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati?». «Noi abbiamo affrontato la nostra emergenza con tranquillità, sentendo spesso i nostri compagni contagiati, che ci hanno sempre tranquillizzato sulle loro condizioni», conclude Ramirez. Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA