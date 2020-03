Strasburgo e il Paris Saint-Germain, validata per la 28esima giornata del campionato francese, è stata rinviata a causa dell'emergenza coronavirus nel paese. Lo rende noto la Lega francese in seguito alla decisione della prefettura. Non è stata comunicata la data del rinvio della partita che si doveva giocare domani alle 17.30 Ultimo aggiornamento: 7 Marzo, 07:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA