Ultimo aggiornamento: 14:02

Laripartirà, tra poche settimane, a porte chiuse ma tutte le partite saranno trasmesse in chiaro, e dunque «accessibili» ai tifosi, non solo agli abbonati alleÈ questa l'indicazione che il Premierha dato ai ministri competenti e ai vertici del calcio inglese. Il campionato di calcio - scrive- è considerato dalcome un'utile distrazione per una popolazione costretta ormai da più di un mese al. Da qui l'idea di accelerare i preparativi per la conclusione della stagione, che dovrebbe riprendere entro la prima metà di giugno, pur nel rispetto di tutte le necessarie misure igienico-sanitarie imposte dalla pandemia di coronavirus. Dopo il calcio, che nel piano di riapertura avrà la precedenza su tutte le altre discipline sportive, seguiranno tutti gli altri sport, dalalfino all', con una graduale ripresa della regolare programmazione. La scelta di dare la precedenza al calcio è giustificata anche da ragioni economiche. Alla fine del campionato seguirà il mercato di acquisti e cessioni dei giocatori, sì ridimensionato (inevitabilmente) rispetto al passato dalla crisi finanziaria in corso, ma che avrà comunque ripercussioni positive su tutto l'indotto sportivo.Tra le condizioni suggerite dal governo, anche la trasmissione delle partite in chiaro, così da scongiurare che i tifosi si riuniscano nei pub o a casa degli amici abbonati a, i due canali che detengono idella. Secondo il governo il calcio potrà essere tra i primi settori a riaprire perché logisticamente risulta più semplice da gestire rispetto ad altre attività d'intrattenimento pubblico, come i teatri o i cinema. Ma anche la Premier dovrà rispettare severe misure di sicurezza sanitaria, di distanziamento prima e dopo la partita, con meticolosi controlli medici ai giocatori. Una ripresa che assomiglierà molto, nella logistica, al modello della, il primo dei 5 grandi campionati europei a riprendere ad inizio maggio.LEGGI ANCHE--> Germania, il ministro del Lavoro alla Bundesliga: «Giocate con la mascherina»