«Per bloccare quattro partite diallora la cosa è più grave di quanto vogliono farci credere», sono i commenti che si aggirano per le piazze virtuali in seguito alla decisione di sospendere quattro eventi sportivi del maggior campionato italiano frain via precauzionale per il. E allora si alza l’allerta e la paura fra il popolo: «Intorno al calcio girano milioni e milioni di euro, per arrivare ad una cosa del genere vuol dire che siamo in grave pericolo».Tanti tifosi italiani in tilt in una domenica con poche partite da guardare, e numerosi anche coloro in preda alla preoccupazione che ricorrono a precauzioni talvolta esagerate, lanciando l’allarme per un semplice raffreddore o per una tipica influenza stagionale. Ma c’è chi sdrammatizza e ricorre all’ironia: «Il vero problema ora è capire se albisogna dare il 6 politico ai giocatori delle squadre ferme, o se aspettare le partite rinviate per recuperare i voti».Così girano per i social fotomontaggi di vari giocatori con indosso le mascherine, mentre arriva l’ennesima notizia: atterrati a Capodichino anchee compagni verranno sottoposti a un check medico per controllare la temperatura, e in caso di riscontri positivi verranno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Massima attenzione dunque anche intorno alle sfide di, e ain tanti pregano: «Speriamo che non sospendano la sfida colaspettiamo da tanto questo momento. E sogniamo una grande partita».Insomma davanti alla passione calcistica per molti persino il Coronavirus passa in secondo piano. Per altri invece diventa l’ennesimo modo per infangare lo sport attraverso messaggi negativi e poco attinenti: «Qualche stupido si permette di augurare il virus a qualche giocatore solo perché non ha giocato bene. Che vergogna e quanta ignoranza».Senza dimenticare gli episodi dinell’anticipo con il Napoli: quei cori razzisti contro il popolo azzurro hanno alzato non poche polemiche, ed anche il rischio della nuova epidemia diventa un modo per alimentare le diatribe fra Nord e Sud. Diversi personaggi famosi già si sono fatti notare per uscite a dir poco inadeguate sul momento delicato, Da, e sui social in tanti alimentano polemiche e scontri: «Voi avete avuto il colera e ora viene bloccata la parte dell’Italia più produttiva e le squadre di calcio più forti», commentano dal Nord. E al Sud pronti a rispondere: «Da noi il colera c’è stato, ma quelli che vivevano nelle condizioni igieniche peggiori eravate voi con le zone paludose piene di letame che erano dei veri focolai di malattie, e ci avete derubato delle nostre ricchezze e ora grazie agli arbitri anche delle vittorie sportive», affondando il colpo anche sui temi calcistici.Insomma dopo le discriminazioni contro i cinesi, ora il solitoche trova spazio anche davanti a un problema che sembra alquanto serio: si parla di vite umane in pericolo, e i numeri dei contagiati sono già troppi. «Sono sicuro che fra qualche giorno sarà tutto dimenticato e non se ne parlerà più», scrivono i più ottimisti. E mentrelavora alla sua maratona per tenere aggiornati anche sui social sul Coronavirus e tanti vip commentano la situazione, a questo punto la filosofia disembra forse la più opportuna: «Precauzioni e massima attenzione, ma senza che diventi una malattia ancor prima che il male ci colpisca. D’altronde si parla di una cosa che a quanto pare potrebbe contagiarci sul serio e portare enormi danni, e allora godiamoci la salute intanto senza lasciarci trasportare dall’angoscia e dalla paura, ma con la giusta attenzione».