Ultimo aggiornamento: 18:10

Dopo il rinvio di alcune partite della 25ª giornata, l'emergenzaha indotto laa decidere per la disputa delle partite anelle zone a rischio. Niente tifosi, quindi, nelle prossime gare di campionato, ma non sempre sarà possibile chiedere un: tale modalità è prevista solo per alcuni club. Ecco di quali si tratta.Migliaia di tifosi si sono quindi chiesti se avverrà il rimborso dei loro biglietti o abbonamenti. Secondo i dati di Calcio e Finanza,. Si parla di Atalanta, Brescia, Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Le restanti 9 squadre di Serie A invece prevedono, in diverse modalità, il rimborso dei biglietti. Il Milan ad esempio concede il rimborso solo in caso di una settimana o più di posticipo dell'incontro rispetto alla data iniziale. La Lazio invece offre ai tifosi il biglietto in un altro settore nel caso in cui quello iniziale debba scontare una squalifica.