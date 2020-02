LEGGI ANCHE

Le recenti cronache italianche che hanno visto protagonista il coronavirus tanto temuto hanno portato al rinvio anche di tante gare nell'ultimo weekend di campionato trae leghe dei dilettanti. Lo spostamento delle partite, ora, potrebbe interessare anche ildi Gennaro Gattuso che la prossima settimana ha in programma di sfidare l'Inter nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia al San Paolo.L’ipotesi che si fa strada in Lega è di spostare entrambe le semifinali del torneo al 13 maggio, quando è fissata la finale diche a quel punto slitterebbe al 20 maggio, prima dell’ultima giornata di campionato. Lo spostamento libererebbe così mercoledì 4 marzo, utile per recuperareche altrimenti rischierebbe di giocarsi a campionato finito. Il 4 marzo potrebbero essere recuperate anche le altre partite rinviate ieri: Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari.