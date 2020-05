Ultimo aggiornamento: 21:08

Nell’ Italia che riparte lentamente si fanno largo le nostalgie da, e la polemica social si acutisce. Ad aprire la questione ci aveva pensato giàqualche giorno fa, con un apparente chiusura appoggiata da un sentimento diffuso. Subito però il duro scontro con i club, in primisportavoce della: concludere la stagione per lui è una priorità. E non solo per lui: «Il calcio era uno svago per tanti, ci manca», commentano i più malinconici. Risposta solenne però sul web da parte del, che sponsorizza le sue motivazioni: «È impossibile mantenere le distanze»;; «Sono morte tante persone, voi pensate al calcio?», si legge. Chi vive, tuttavia, deve guardare avanti. E allora la ripresa, anche nel mondo dello sport, non può essere accantonata. Ma solo se in sicurezza: cosa non tanto semplice per le caratteristiche stesse di questo sport. E intanto c'è chi punta sull'ironia e chiede l'intervento straordinario diper le decisioni calcistiche:, che sarebbe certamente più permissivo.Nelle ultime ore tuttavia ilha messo i puntini chiarendo la sua posizione:per fare una valutazione dei nuovi contagi in seguito alle prime riaperture del 4 maggio e capire se siamo davvero fuori o meno dall’emergenza. Se la risposta sarà positiva si stabilirà un piano per il riavvio della. Ma rigorosamente a. Una cosa che non fa piacere a molti, dagli ultras alle stesse società. Il pizzico sulla pancia però è inevitabile: difficile pensare subito agli stadi pieni. E molti sono contrari alla riapertura anche per questo:L’umore rispetto alla questione tuttavia è legata molto anche alla squadra del cuore: lae i suoi tifosi, ad esempio, premono più di tutti verso la ripresa del campionato vista la stagione dei biancocelesti, fuori da ogni aspettativa. Ad oggi conservano la speranza del tricolore, a -1 dalla vetta. Finisse così sarebbe davvero un colpo al cuore per loro, senza la possibilità di provarci. I napoletani invece, che hanno visto lo s top proprio nel momento più bello della stagione cone i suoi ragazzi tornati alla carica dopo un avvio piuttosto deludente, sono al momento combattuti: «Io riprenderei solo lache ha anche meno partite e annullerei il campionato», dice qualche tifoso azzurro da semplice opportunista.Ma le valutazioni da fare sono ben diverse, così come le opzioni su cui riflettere: c'ècome ha fatto l’, e per chi ha avuto un’annata no, non sarebbe poi così male. Ocome hanno fatto, e in tal caso lo scudetto andrebbe per l’ennesima volta allache ha recuperato punti per la vetta proprio nell’ultima gara prima dello stop. O si potrebbe pensare a una soluzione più veloce comeOppure continuare e, come pare voglia fare lanonostante i casi di: ad oggi dieci. E allora la scelta per molti è fra il business e la salute: in Francia i calciatori hanno protestato contro una possibile riapertura perché troppo rischiosa, in Italia è ancora polemica viva. «Sono numerosi i lavoratori costretti a lavorare specie nella fase due, i calciatori multimilionari non possono giocare?», scrive qualcuno. Ma mentre il mondo del lavoro si adopera nell’utilizzo di d ispositivi di sicurezza garantendo le distanze sociali , questo nello sport di squadra diventa oggettivamente impossibile. Bisognerebbe piuttosto pensare a soluzioni anomale: giocatori ininsieme, senza incontri dall’esterno e lontani dalle famiglie fino a conclusione della stagione. Perchésul possibile contagio subito fuori i centri sportivi. La situazione è dunque più complessa di quanto sembri.Stoppare così il campionato comporterebbe di certo un ulteriore, che va ben oltre la Serie A. Ma «la salute vale più di qualsiasi cifra», commentano per le piazze virtuali. E allora l’unica speranza che possa mettere fine alle polemiche è quella di un calo notevole dei contagi anche nellaIn tal caso con maggiore tranquillità si potrebbe pensare alla ripartenza di un mondo già notevolmente ridimensionato: si parla delma anche del grossoin seguito al coronavirus. Una cosa che per molti tuttavia è un bene: «Girano troppi soldi nel calcio, assurdo. Questo si porta dietro tanta corruzione e toglie bellezza e valori allo sport».Anche questa una polemica viva da sempre, e oggi dà voce a coloro che urlano: «Basta a questo calcio malato,non è mai finito. Non ha senso guardarlo, riprendere il campionato». È un dato di fatto che in Campania il calcio negli ultimi tempi aveva perso appeal : non solo per l’andazzo del Napoli, ma anche per la rassegnazione di tanti tifosi rispetto a un sogno irripetibile vissuto solo negli anni disfiorato di nuovo cone subito distrutto: «Alla fine hanno vinto i poteri forti e persino Sarri si è piegato a loro», è la voce che ha preso piede sui social. Ancora di più dopo l’intervista rilasciata daa Il Mattino: «Che lo stoppassero il calcio, lo hanno derubato della bellezza già prima del», commentano tanti napoletani.Ma l’emozione di inseguire un sogno, infondo, si nasconde nel cuore di tanti tifosi di tante squadre. Quello che una fetta di appassionati cerca ancora, nonostante tutto. Quello a cui molti non vogliono rinunciare. Quello che aancora sperano di rivivere in serenità, piangendo per una sconfitta leale e urlando di gioia per un piccolo traguardo. Perché il calcio in fondo, è semplicemente questo per chi lo ama e desidera viverlo lontano dal coronavirus. E allora si attende il 18 maggio fra speranze, sogni e delusioni.