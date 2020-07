È risultato positivo al coronavirus un giocatore del Siviglia, formazione che il 6 agosto affronterà la Roma negli ottavi di Europa League, a Duisburg. Il club spagnolo ha reso noto che «dopo i test effettuati domenica scorsa su giocatori, tecnici e il resto dello staff, i cui risultati erano noti a mezzogiorno di lunedì 27 luglio, un membro della prima squadra si è rivelato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è in isolamento a casa».



«Dato che la positività era nota, il club ha già effettuato due nuovi controlli individuali sul resto dello staff - informa il Siviglia - Nel primo, tutti i test effettuati sono stati negativi. I risultati del secondo test, svolto oggi, saranno noti giovedì mattina». Il Siviglia «ha in programma di tornare all'allenamento, individualmente e con tutte le misure di sicurezza applicabili, giovedì pomeriggio, a condizione che i risultati del secondo test siano negativi». Ultimo aggiornamento: 15:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA