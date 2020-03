Siviglia-Roma si giocherà a porte chiuse a causa del pericolo contagio coronavirus. La decisione arriva dal Consiglio interterritoriale del sistema sanitario nazionale coordinato dal Ministero della Salute e della Famiglia spagnolo. A breve in conferenza stampa il ministro della salute spagnolo Salvador Illa ufficializzerà e spiegherà i motivi della decisione. Al Sanchez Pizjuan non ci saranno, dunque, né i tifosi della Roma né quelli di casa del Siviglia, si giocherà a stadio completamente vuoto. Da valutare cosa accadrà per il ritorno all’Olimpico: con lo sport italiano fermo fino al 3 aprile, la Uefa dovrà decidere se continuare con le competizione internazionali e mettere tutto in stand-by fino a fine emergenza. Ultimo aggiornamento: 21:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA