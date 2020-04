Coronavirus, Spadafora: «Sentiero per ripresa Serie A sempre più stretto»

Rimangono solo 3 o 4 presidenti che si stanno intestardendo nel voler ripartire a tutti i costi e non mi stupirei se nei prossimi giorni diversi presidenti mi chiedessero di far terminare questa stagione», ha sottolineato ancora Spadafora. «Non so quanto sarà possibile riaprire il campionato, può darsi basti mettere in sicurezza gli atleti con un protocollo, ma prima vediamo come va l'epidemia il prossimo mese». Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità e componente del comitato tecnico scientifico,

Il Ministro Spadafora ora a @OmnibusLa7: “Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto. Se fossi nei presidenti, penserei a far riprendere gli allenamenti per cominciare in sicurezza il prossimo campionato”. #SerieA — Massimo Callegari (@MaxCallegari) April 29, 2020

«Fossi nei presidenti penserei alla nuova stagione». Così, ad Omnibus su La7 il ministro dello sport Vincenzo Spadafora mette un freno alla ripartenza del campionato, considerano ancora ilun nemico lontano da sconfiggere: «Sono in corso contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, che aveva presentato un protocollo per gli allenamenti ritenuto dal comitato non sufficiente. Ma ripresa degli allenamenti non significa ripresa campionato. Se non vogliamo avere incertezze basterebbe seguire la linea di Francia e Olanda che hanno fermato tutto. Io sinceramente vedo. Il discorso allenamenti è diverso, ma fossi nei presidenti penserei alla nuova stagione. La scelta della Francia può spingere anche l'Italia e altri paesi europei a seguire quella linea e leggendo certe dichiarazioni potrebbe essere una maggioranza dei presidenti a chiedere la sospensione per preparare al meglio il prossimo campionato».