«Al momento non do per certo nè la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato» Lo ha detto, al Tg2 Post il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. «Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A - ha aggiunto -. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme». «Dobbiamo capire - ha aggiunto - se calcio pronto a ripartenza con gli allenamenti, valuterò con molta attenzione ma questo non deve dare illusione che riprendere allenamento vuol dire riprendere campionato».

«Da medico e da Viceministro della Salute sostengo che le regole per l'attività all'aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l'avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto». Così il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Ultimo aggiornamento: 21:29

