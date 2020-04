Armando Duka, membro del comitato esecutivo dell'Uefa, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli, che le squadre che non giocheranno nei propri campionati lo faranno nelle competizioni Uefa. "“Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi suddetti campionati impegnate in competizioni europee giocheranno lo stesso". Notizie chiarificatrici quindi soprattutto per quanto riguarda la posizione di Psg, già ai quarti di finale della Champions, e per il Lione, che dovrà affrontare la Juventus nel ritorno a Torino degli ottavi. Duka ha anche spiegato che in Albania, dove il contagio non ha preso il sopravvento, si dovrebbe tornare a giocare a fine maggio. "È impensabile una linea unica europea - ha detto - visto che i contagi variano da Stato a Stato". Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA