Anche de Vrij si arrende: «Il Napoli vola mentre l'Inter non riesce a fare certi risultati»

Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij è stato informato dell'interesse di alcuni club della Liga dal suo agente mentre valuta se rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. Con l'accordo di De Vrij in scadenza alla fine della stagione, i campioni di Spagna del Real Madrid - così come i loro rivali dell'Atletico Madrid - sono interessati a lui. L'Inter perderà Milan Skriniar a fine stagione dopo aver raggiunto un accordo precontrattuale con il Paris Saint-Germain, e il collega difensore De Vrij potrebbe seguirlo.

Alla domanda sull'interesse dei maggiori club spagnoli dopo il pareggio a reti inviolate di lunedì contro la Sampdoria, De Vrij ha dichiarato: «Queste sono parole del mio agente, cerco di concentrarmi sul lavoro e sul campo». Non è da escludere, però, la permanenza del nazionale olandese all'Inter, che ha aggiunto: «Sono in ottimi rapporti con il club. Stiamo parlando e, quando ci saranno novità, lo saprete». L'Inter è ora a 15 punti di distacco dalla capolista Napoli, dopo il pari con la Sampdoria, e De Vrij accetta che lo scudetto sia una causa persa in questa stagione. «I 15 punti di distanza dal Napoli sono troppi», ha detto. «Da una parte c'è un Napoli che sta volando, vincendo ogni partita, dall'altra ci siamo noi, che non riusciamo a portare a casa certi risultati».