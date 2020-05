LEGGI ANCHE

Così come il, anche il Barcellona ha aprofittato delle ultime ore per sottoporre tutta la prima squadra e il relativo staff ai tamponi dopo l'emergenza. Da quanto riportato in queste ore da Mundo Deportivo, pare che nessuno dei calciatori blaugrana o dello staff testati sia risultato positivo, facendo tirare così un sosprio di sollievo alla dirigenza.In attesa di capire come si risolverà la questione ripresa della Champions League, gli avversaridelrientreranno ufficialmente agli allenamenti domani.e compagni si alleneranno separatamente e su diversi campi sfruttando da domani il Centro Tecnico a disposizione, in attesa di poter ricominciare con il lavoro di gruppo nelle prossime settimane.