Si allarga ancora il focolaio Covid azzurro: Matteo Pessina è positivo al virus. Lo ha comunicato in tarda mattinata l'Atalanta, il club dove Pessina gioca, sul proprio sito ufficiale: «Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19», così il club in un comunicato ufficiale.

Covid, cluster in Nazionale: dopo Verratti, anche Grifo, Cragno e Sirigu sono positivi

«Il tesserato - prosegue il club - è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate», si legge. L'altro azzurro nelle file dei bergamaschi, che recentemente è stato impiegato dal ct Roberto Mancini, Rafael Toloi, è invece risultato negativo. I due ieri si erano comunque allenati precauzionalmente a margine del gruppo, esattamente come accaduto due giorni prima della partita di campionato con l'Udinese, risultando entrambi negativi dopo due test molecolari e quello l'antigenico, durante la mattina del match.