Il focolaio scoppiato all'interno del Fulham fa saltare la terza partita in Premier League. È già stata rinviata infatti la gara di domani contro il Burnley, dopo quella contro il Tottenham di Mourinho di qualche giorno fa. A differenza dell'ultima però questa decisione è arrivata con 24 ore d'anticipo. Le polemiche del tecnico portoghese - che aveva criticato su Instagram il fatto di non conoscere se si fosse sceso in campo a poche ore dal match - ha sicuramente fatto la differenza sotto questo aspetto. Tanto che la lega inglese ha deciso di prendere una decisione definitiva già oggi. Sull'altra gara in dubbio, quella tra Chelsea e Manchester City, le cose andranno diversamente: i contagi all'interno della rosa di Guardiola sono 5 e allora la sfida a Stamford Bridge si giocherà tranquillamente anche se le assenze per l'allenatore catalano saranno pesanti. E Lampard domani ne potrebbe approfittare.

Ultimo aggiornamento: 17:55

