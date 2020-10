Covid in serie A, un positivo nell'Atalanta e altri 3 nel Genoa: i contagi aumentano. Si teme l'effetto domino

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonoi positivi aldel Genoa , primo vero focolaio della serie A. I tamponi oggi hanno rivelato altri tre casi: Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Il Napoli vive la vigilia della sfida copn la Juventus con il fiato sospeso dopo la positività die di un membro dello staff. Si attende l'esito dei tamponi fatti oggi per decidere come, se e quando, partire per Torino. La forte preoccupazione in casa Napoli è dettata anche da. C'è un caso anche all' Atalanta . Il club nerazzurro lo ha comunitato all'ora di pranzo specificando che il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. intanto la conferenza stampa di mister Gasperini è stata annullata.Il rischio che dal focolaio Genoa possa nascere una catena di contagi è altissimo. Basti pensare che 8 dei rossoblù risultati poi positivi sono scesi in campo (tra titolari e subentrati) contro il Napoli. Ora potrebbe succedere lo stesso con la Juventus.