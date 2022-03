CR7 e il Portogallo al Mondiale, Ibra e la Svezia no: ok la Polonia

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che potrà giocare il suo quinto mondiale a 37 anni, si qualifica per i Mondiali in Qatar. I lusitani si sono imposti 2-0 sulla Macedonia del Nord, che aveva eliminato gli azzurri, e conquistano il pass per i Mondiali 2022. Decisiva la doppietta di Bruno Fernandes al 32' e al 65'.

Anche la Polonia va ai Mondiali mentre la Svezia di Ibrahimovic resta a casa con l'attaccante del Milan che non potrà andare in Qatar dove invece ha ottenuto il lasciapassare il bomber del Bayern Monaco Lewandowski. La Polonia supera per 2-0 la Svezia a Chorzow grazie alle reti di Lewandowski su calcio di rigore al 49' e di Zielinski al 73'.