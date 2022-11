Cragno deluso dal Monza: «Fatto fuori senza motivo»

Quello di Alessio Cragno é un nome sempre accostato alla porta del Napoli. Il portiere ed Cagliari interessava agli azzurri la scorsa estate ma alla fine il portiere italiano scelse Monza per ripartire. Una scelta rivelata di errata. «Non voglio far polemica, ma Alessio è andato a Monza da portiere della Nazionale. Poi inspiegabilmente non ha mai giocato e sta vivendo una situazione grottesca» ha spiegato il suo agente Graziano Battistini, in attesa di capire cosa accadrà questo inverno sul mercato.

Con Salvatore Sirigu firmato per una sola stagione, il club azzurro monitora sempre con interesse la situazione di Cragno. «Non ha avuto la possibilità di sbagliare e di essere messo da parte, è stato fatto fuori prima di dimostrare di non essere all'altezza. Alessio ha le palle grandi, è un campione e di conseguenza sfrutterà questa situazione per fortificarsi. Tornerà più forte di prima» ha detto il suo agente a Radio Sportiva.