Cremonese, Ballardini si tiene il primo tempo: «Non sempre incontreremo il Napoli»

Non riesce alla Cremonese una nuova impresa: i grigiorossi di Davide Ballardini tornano a casa con l'ennesima sconfitta dopo un mese dalla vittoria in Coppa Italia proprio al Maradona contro il Napoli. «Quando vai sotto di due gol contro il Napoli poi è tutto più complicato, loro sono dei maestri nel possesso palla con giocatori straordinari. Per un’ora la Cremonese è stata bene in campo e mi è piaciuta» le parole dell'allenatore della Cremonese al termine del match di Fuorigrotta.

«Siamo convinti che da qui in avanti faremo delle belle partite ed il risultato arriverà. Non sempre incontri il Napoli e la prestazione ti da degli spunti buoni, è chiaro però che devi avere più personalità e sbagliare meno» ha continuato Ballardini a Dazn dopo la gara «Sul primo gol avevamo noi il possesso ed invece poi hanno segnato loro, su queste cose dobbiamo migliorare e lo faremo. Nel primo tempo riuscivamo a portare più pressione sul portatore di palla, poi con il passare dei minuti non siamo stati più così ordinati».