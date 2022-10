Cremonese, col Napoli per i tifosi: «Ma abbiamo tanti indisponibili»

«Penso che per la Cremonese questa sia una grande opportunità, grandissima». Massimiliano Alvini sprona la sua Cremo, il Napoli capolista non deve spaventare la neopromossa in A, che sarà accompagnato da uno stadio sold out: «Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti e della loro forza, del momento che stanno vivendo. Abbiamo grande rispetto, ma per noi è un'opportunità per misurarci contro avversari forti. Più l'avversario è difficile più è bello poterci giocare. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto questo, io mi fido tantissimo della squadra perché stiamo crescendo».

«Fino a oggi siamo stati noi in difetto, anche se ci abbiamo sempre messo amore e sentimento in tutte le partite fatte. Siamo noi che vorremmo regalare una gioia importante ai tifosi» ha continuato l'allenatore della Cremonese in conferenza «Hanno una mediana fortissima, Lobotka ora è tra i migliori d'Europa. In questo momento però io tifo per i miei calciatori. Per fermarlo avevo le idee chiare: avrei voluto rischierare la stessa base di Lecce, ma le condizioni fisiche e alcuni malanni di stagione mi portano sicuramente a dover fare 2-3 cambiamenti. Non avremo Hendry, Chiriches e Ghiglione, è stata una settimana complicata anche per Okereke e Pickel».