Cremonese, il rammarico di Alvini: «Napoli facilitato da mezzo rigore»

Ci ha provato Massimiliano Alvini, così come ci ha provato la Cremonese a mettere il bastone tra le ruote di un Napoli che ha affondato il colpo solo nel finale. «Considerando l'avversario, abbiamo fatto una gara di coraggio, in bilico fino al 90'. Il risultato è troppo largo» le parole dell'allenatore dei grigiorossi a fine partita «La partita ha detto tutt'altro, considerando anche il valore dell'avversario».

«Davanti avevamo un Napoli primo in classifica, che ha tanta qualità. Loro sono stati facilitati da un mezzo rigore, ma abbiamo giocato una partita importante» a Dazn parla così Alvini, protagonista con i suoi di una prestazione che fa però molto ben sperare in vista delle prossime sfide «Siamo stati poco attenti sul gol di Simeone. Ma il risultato ci penalizza troppo, la Cremonese esce dal campo troppo penalizzato per quello che ha fatto. La squadra è concentrata al 100% nonostante la classifica, abbiamo tenuto testa alla capolista».