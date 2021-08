Cristiano Ronaldo al City, ore decisive: la Juventus tra Icardi e Kean

Il più sultano di tutti dall'alto del suo stipendiuccio che con gli anni è arrivato a 31 milioni a stagione, sponsor esclusi, non sopporta più la Juventus, l'Italia, la serie A e tutto il resto. E quando CR7 si mette in testa una cosa, c'è davvero poco da fare se non assecondarlo. Vuole il City. E lo avrà. Non era un problema di Sarri o di Pirlo: è proprio che Ronaldo non vede l'ora di andarsene. D'altronde, in tre anni non ha mai neppure...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati