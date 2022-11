Cristiano Ronaldo al Napoli, era tutto vero: «Ho parlato con gli azzurri»

La voce della scorsa estate non era solo una voce: il Napoli per Cristiano Ronaldo è stata davvero una possibilità concreta. «Abbiamo parlato con Sporting e Napoli a scorsa estate, ma poi sono rimasto in Inghilterra con lo United. È vero, ho anche rifiutato 350 milioni dall’Arabia» le parole del portoghese nella seconda parte della lunga intervista rilasciata a TVTalk un attimo prima del suo Mondiale con il Portogallo: «Se lo vinco in finale contro l’Argentina di Messi e segno il gol decisivo smetto all’istante».

Il portoghese non nasconde che la sua avventura a Manchester è finita: «Forse ora è meglio per entrambi aprire un nuovo capitolo» dice CR7, e la causa è ten Hag «L’allenatore mi ha detto che dovevo aspettare la mia occasione. Lo capisco, ma non puoi trattarmi come gli altri. Se mi mette in campo solo tre minuti mi sento preso in giro. Non nascondo che il rapporto con l’allenatore non va bene. Non mi rispetta. Quando sono arrivato al Manchester United sono sempre stato disponibile ad aiutare la squadra a far bene, ma è difficile quando ti tagliano le gambe, non gli piace che tu brilli e non ascoltano i tuoi consigli».