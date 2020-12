Nonostante la pandemia, la cerimonia dei Globe Soccer Awards si è tenuta ugualmente al Dubai International Sports Conference. Da Cristiano Ronaldo a Robert Lewandoski, da Jurgen Klopp a Gian Piero Gasperini, il "gotha" del calcio mondiale si è dato appuntamento negli Emirati. Qui si è scolta anche la Dubai International Sports Conference 2020, l'evento di punta del Dubai Sports Council, il locale Ministero dello Sport. Protagonista sul palco Cristiano Ronaldo (premiato come miglior giocatore del secolo). L'attaccante della Juventus si è rivolto a tutti i bambini del mondo, dicendo che il futuro appartiene a loro e che per lui è un orgoglio sapere di essere fonte di ispirazione per tanti ragazzi. Ronaldo ha poi parlato degli stadi vuoti: «Per quanto mi riguarda è noioso. La cosa più importante è la salute ma giocare così non mi piace. Mi piace toccare il pallone e sentire i "booo" dei tifosi avversari nei mie confronti, mi motiva. Senza tifosi è inutile»

Ultimo aggiornamento: 17:38

