In panchina, di nuovo. Per la terza volta in quattro partite, la seconda di fila. Cristiano Ronaldo non è un più fondamentale negli schemi di ten Hag, relagato in panchina (con Maguire e l'ultimo arrivato Casimiro) nel match tra Manchester United e Southampton.

In attacco, alle spalle di Rashford, ten Hag preferisce Sancho, Bruno Fernandes ed Elanga.