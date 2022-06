Scommesse chiuse per eccesso di ribasso. Il sogno Cristiano Ronaldo non è così impossibile. Alcune grosse agenzie di scommesse stamattina avevano abbassato la quota per il passaggio del portoghese alla Roma fino a 4 mentre fino a tre giorni fa era a 18.

Da qualche minuto la quota è stata sospesa, un indizio non da poco che anche in passato ha portato a veri e propri indizi di mercato. Nonostante le smentite, infatti, i contatti tra Mendes e la Roma per Cr7 ci sono e potrebbero portare a clamorose novità. Restano le difficoltà legate all’ingaggio da 23 milioni ma nulla è da escludere.