Cristiano Ronaldo, ecco la mega villa (con la cascata all'interno) in Arabia da 13 milioni di euro dove potrebbe andare a vivere

Passato l'eco della clamoroso scelta di Cristiano Ronaldo di andare a chudere la carriera in Arabia Saudita, ora in molti si chiedono in quela mega abitazione di lusso andrà a vivere il campione portoghese con Georgina e i cinque figli. Il tanto atteso arrivo di Ronaldo nello stato mediorientale, non è altro che una pedina fondamentale del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, all'interno di un piano per modernizzare, ma anche ammorbidire la reputazione internazionale dell'Arabia di Paese intransigente.

Ronaldo e il contratto da 200 milioni a stagione

CR7 ha firmato un contratto di due anni e mezzo a 200 milioni di euro a stagione (gran parte dei quali rappresentati dagli introiti commerciali) con l'Al-Nassr. Scaduto il contratto da professionista, Ronaldo potrebbe diventare ambasciatore dell'Arabia Saudita per i mondiali 2023, ruolo che potrebbe portargli nelle casse altri 500 milioni di euro, portando il guadagno della sua esperienza araba a quasi un miliardo di euro.

L'abitazione

La squadra per la quale ha siglato un accordo miliardario il cinque volte pallone d'oro, l'Al Nassr, ha sede nella capitale saudita Riyadh, ed è li che Ronaldo e la sua famiglia andranno a vivere. La scelta ricadrà su uno dei quartieri più prestigiosi della città: l'Al Muhammadiyah, noto per i suoi ristoranti extralusso o l'Al Nakheel, più popolare tra le famiglie grazie alle sue scuole internazionali. Entrambe le aree sono comunque vicine allo stadio da 25.000 posti di Al Nassr al Msool Park, precedentemente noto come King Saud University Stadium. Al momento non è dato sapere in quale casa Ronaldo e i suoi andranno a vivere, ma le proprietà attualmente in vendita a Riyadh includono solamente un palazzo con otto camere da letto al prezzo di 55 milioni di Riyal sauditi (13,6 milioni di euro) con al suo interno una piscina olimpionica, una cascata e altre tre piccole dependance costruite sul terreno della proprietà.