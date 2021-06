SEGUI LA DIRETTA

Seconda giornata anche per il Gruppo D ad Euro 2020, che alle 18 verrà inaugurata dall'incontro tra Croazia e Repubblica Ceca. Le due nazionali vivono situazioni emotive diametralmente opposte: i croati sono reduci da una sconfitta per 1 a 0 contro una delel favorite a vincere la competizione, l'Inghilterra di Southgate, che pur vincendo di misura ha dimostrato per tutti i 90 minuti una qualità maggiore rispetto a quella dei vice-campioni del mondo in Russia nel 2018. I cechi invece vengono dalla vittoria per 2 a 0 contro la Scozia, che gli vale momentaneamente il primo posto nel gruppo. Il match si disputerà all'Hampden Park di Glasgow, verrà arbitrato dal fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grande e sarà trasmessa sui canali satellitari di Sky Sport, con streaming su Sky Go e Now TV.

Le formazioni ufficiali

CROAZIA (4-2-3-1) Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Brekalo, Kramaric; Rebic. All. Zlatko Dalic

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Jankto, Darida; Schick. All. Jaroslav Silhavy