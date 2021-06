È un incredibile papera di Simon a sbloccare il punteggio nel primo ottavo di finale di giornata a Euro 2020, quello che vede scontrarsi i vicecampioni del mondo in carica della Croazia contro le Furie Rosse. Al 20' minuto un retropassaggio dai 45 metri del capitano iberico Sergio Busquets viene controllato con superficilità dal portiere dell'Atletico Bilbao, che lo tocca leggermente ma non riesce a stopparlo. Il tocco è decisivo, perchè il pallone si insacca clamorosamente in rete e porta in vantaggio i croati, che fino a quel momento erano rimasti intrappolati nel palleggio orchestrato da Luis Enrique.

Subito dopo il gol bellissimo il gesto dell'"altro capitano" della Selección, César Azpilicueta, che è subito scattato verso il compagno per rincuorarlo del grave errore commesso.