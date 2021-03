Live Crotone-Bologna 0-0 È l'ultima spiaggia per i calabresi

Il sabato di Serie A si apre con la sfida delle 15 tra Crotone-Bologna. I calabresi hanno cambiato allenatore, esonerando Stroppa per prendere Cosmi, e nelle ultime tre partite hanno raccolto due sconfitte e una vittoria. Quanto al Bologna, dopo due ko di fila contro Cagliari e Napoli, è arrivato un fondamentale successo ai danni della Sampdoria per 3-1. Sfortunata nell’ultima uscita la squadra calabrese che ha tenuto bene il campo all’Olimpico contro i biancocelesti, facendosi superare per 3-2 soltanto nel finale dalla rete di Caicedo. La situazione in classifica è piuttosto complicata, visti i soli 15 punti messi in saccoccia e l’ultimo posto a -8 dal Torino quartultimo. Dall’altro canto, è un 2021 decisamente altalenante per il Bologna che in 13 partite disputate ha ottenuto quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. In classifica, la squadra rossoblù è in una situazione molto tranquilla, visto il dodicesimo posto a quota 31 punti, a +9 dalla zona retrocessione.

LA PARTITA IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali. Cosmi cerca punti pesanti affidando i suoi con un 3-4-3. Davanti a capitan Cordaz in difesa le novità sono Djidji e Cuomo ai lati di Golemic. Nel centrocampo a 4 Benali torna dal 1' al fianco di Petriccione, Molina gioca al posto di Reca sulla sinistra, con Pedro Pereira sulla corsia opposta. In attacco Messias fa da ago della bilancia: giocando più arretrato potrebbe rendere il modulo dei suoi un 3-5-2, ma in partenza è largo a destra nel tridente con Simy e Di Carmine, la sorpresa di giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA