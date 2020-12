Buona l'undicesima per il Crotone, che agguanta la sua prima vittoria in Serie A contro lo Spezia ospite, battuto 4-1 nella partita giocata con il lutto al braccio per Paolo Rossi. Tre punti preziosi per la squadra di Giovanni Stroppa che però non schioda dall'ultimo posto in classifica. Sblocca il risultato al settimo minuto Junior Messias con una grande azione di contropiede. Il vantaggio dura poco più di dieci minuti, con il pareggio raggiunto al 18' da Diego Farias che fa chiudere in parità il primo tempo. Alla ripresa il Crotone cambia marcia e mette in rete per il 2-1 con Arkadiusz Reca, al suo primo gol in serie A, al 49'. Allunga le distanze il club calabrese con Eduardo Henrique, servito perfettamente da Pedro Pereira. Alla fine dei sette minuti di recupero sigla il poker il solito Messias, poco prima protagonista di un altro gol poi vanificato dal Var per fuorigioco.

Ultimo aggiornamento: 17:18

